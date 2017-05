46-aastane Michael Jones tunnistas end süüdi Adrian Jonesi tapmises 2015. aastal, kirjutab Metro. Mees näljutas last ja sundis teda tundide kaupa seisma räpases basseinis ning kannatama. Kogu ahistamine ja väärkohtlemine filmiti üles. Kohtus keeras mees oma tooli teisele poole, et vältida silmsidet Adriani vanaema, ema ja vanema õega.

Ka poisi 31-aastane kasuema Heather Jones tunnistati lapse väärkohtlemises süüdi ja sai eluaegse vangistuse. Naine rääkis, et ei suutnud end ega last vägivaldse abikaasa eest kaitsta. Kuid uurijatel olid tõendid, et ka naine oli poisikest ahistanud.

Adrian suri 2015. aasta oktoobris, kuid lapse surmast võime ei teavitatud. Lapsukese säilmed leiti alles novembris Kansas Cityst perele kuuluvalt kinnistult, kui oldi märgatud, et poiss on kadunud.

Uurijate sõnul on tegu ühe karmima ja õudsaima juhtumiga, millega nad on tegelema pidanud. Kohtus paljastas uurija Stuart Littlefield, et lapse isa söötis oma poja laiba sigadele. Isegi nii kogenud töötaja neelatas korduvalt ja hoidis pisaraid tagasi.

Adriani bioloogiline ema Dainna Pearce kaotas vanemlikud õigused tema ja veel kahe lapse suhtes juba kahe aasta eest. Pearce ema - poisikese vanaema rääkis, et mees oli last hoidnud alasti duši all ja teda mitte välja lasknud. Mõnikord tuli poisil talud karme lööke rihmaga või seista kaelani vees mustusesse uppuvas basseinis.