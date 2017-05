Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Toomas Lihtmaa paneb roolikeerajatele südamele, et liikluses võib osaleda üksnes tehniliselt korras sõiduvahendiga. "Seejuures on oluline, et ka auto rehvid vastaksid nõuetele ning et need ei oleks ülemäära vanad. Samuti ei tohi juht alahinnata valvsust, turvavarustuse kasutamist ning puhanud pead,“ lisas Lihtmaa.