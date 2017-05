Tallinna Transpordiamet paigaldas koostöös Eesti Liikluskindlustuse Fondiga täna esimesed hoiatavad infotahvlid Lasnamäe Centrumi ning Tondi Selveri parklate sissepääsude juurde tekstiga: „ETTEVAATUST! KITSAD PARKIMISKOHAD! SEE PARKLA SIIN EI ARVESTA SINU AUTO LAIUSEGA“.

Keskuste parkimiskohad on nõuetele mittevastavad ja liiga kitsad ning parklate omanikud ei ole väljendanud soovi olukorra muutmiseks. 37% kõikidest liikluskindlustusjuhtumitest ehk eelmisel aastal ligi 13000 juhtumit on seotud parkimisega. Kui lisada juurde ka kaskokindlustuse juhtumid, siis on parklates juhtunud liiklusõnnetuste arv veelgi suurem.

Parklates toimunud juhtumitest on 70% seotud parkimiskohale liikumisega või sealt äraliikumisega, mistõttu parkimiskoha õige laius mõjutab õnnetuse aset leidmise tõenäosust märkimisväärselt.

„Eesmärk on suunata autojuhtide tähelepanu ohtlikele parklatele ja suunata neid ühes sellega vältima liiklusohtlikke parklaid. Oleme pea aasta püüdnud juhtida kaubanduskeskuste tähelepanu liiga kitsastele parkimiskohtadele. Mõned kaubanduskeskused nagu Rocca al Mare või Tartu Lõunakeskus on enda parklad juba ümber jooninud laiemaks, lähiajal on seda teha lubanud ka Kristiine Keskus, Ülemiste keskus ja Mustamäe Keskus. Kahjuks on aga kaubanduskeskuste omanikke, kes endiselt ei näe kitsastes parkimiskohtades probleemi. Seetõttu olime sunnitud koostöös Tallinna Transpordiametiga esimesed hoiatavad infotahvlid kahe kaubanduskeskuse parklasse paigaldama. Kui parkla korda saab, võetakse märgid maha,“ ütles Liikluskindlustuse Fondi tarbijahariduse valdkonnajuht Jaanika Käärst.