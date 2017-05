"Eesti laul" 2018 finaali müüdi nädalavahetusel tuhat piletit! ()

Möödunud reedel alanud "Eesti laul" 2018 finaalkontserdi piletimüügi vastu on tuntud erakordselt suurt huvi ning müüdud on juba tuhat piletit. "Eesti laul" 2018 finaal toimub 3. märtsil 2018 Saku Suurhallis.



“Oleme paari päevaga müünud tuhat piletit - see on ületanud meie igasugused ootused. Arvestades et eelmisel aastal said finaali piletid otsa kuu aega enne kontserti, siis nüüd tasub küll kõigil olla ettenägelik ja head istekohad pigem varem soetada, kui hiljem võimsast kontserdist ilma jääda,” kommenteerib "Eesti laulu" kaasprodutsent Tarmo Hõbe.



"Eesti laul" toimub juba kümnendat korda ning juubeliaasta puhul on oodata veelgi suurejoonelisemat showd.



“Suurepärane piletimüügi algus näitab, et "Eesti laulu" fännid on Saku Suurhalli hästi omaks võtnud ning ootavad uut kontserti. Aitäh teile selle eest! Korraldusmeeskond teeb juba järgmise aasta finaaliga tööd ja lubame, et kindlasti ei pea keegi "Eesti laulu" juubelishows pettuma,” kinnitab Tarmo Hõbe.



