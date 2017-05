Õhtuleht: Kui mitmetes riikides on nõukasümboolika kasutamine keelatud, siis miks lehvivad Eestimaal endiselt punalipud ja nii noored kui vanad käivad ringi nõukogude ja Venemaa sõjaväemundrites?

Kristen Michal, riigikogu liige, Reformierakond: Värske kogemus Keskerakonna riigikogu liikmetega – nelgid ühes ja eestivaenulik Kremli propagandamikrofon Sputnikult teises – näitab, et küsimus on juba terves mõistuses. Kui värskelt oli skandaal Sputnikule intervjuu andmisega, mis oleks viinud haridusministri lahkumiseni, siis lubas Jüri Ratas, et nad õppisid sellest. Siin pole isegi küsimus sümboolikas, vaid selles, et valitsust ja Eesti riigikaitset juhtiv erakond vastandub avalikult Eesti julgeolekuhuvidele. Alustaks sellest, et valitsust juhtiv erakond valiks sinimustvalge punaste nelkide asemel? Või siis valitaks nende asemele keegi teine.