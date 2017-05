Õhtuleht: Kui mitmetes riikides on nõukasümboolika kasutamine keelatud, siis miks lehvivad Eestimaal endiselt punalipud ja nii noored kui vanad käivad ringi nõukogude ja Venemaa sõjaväemundrites?

Henn Põlluaas, EKRE: Ajalooga võidelda ja toimunut muuta ei ole võimalik. Seetõttu ei pea me õigustatuks keelustada okupatsioonirežiimide sümboleid kui selliseid, nii nagu seda on tehtud mitmetes riikides. Sümbolitel, märkidel, lippudel ja mundritel on ajalooline väärtus vaatamata sellele, mida nad esindavad. Küll aga tuleb reguleerida seda, kuidas ja millistel eesmärkidel neid sümboleid avalikkuses kasutatakse ja eksponeeritakse. 9. mai tähistamine Eestis ei ole enam ammu pelgalt Nõukogude Liidu võidu tähistamine Saksamaa üle. Nõukogude okupatsioonirežiimi sümbolite, lippude ja mundrite kasutamine muutus kümmekond aastat tagasi Eesti iseseisvuse vastase meelsuse manifestatsiooniks, mis kulmineerus Vene saatkonnast koordineeritud pronksiööga. Täna, kümme aastat hiljem näeme samasuguseid tendentse, mida õhutavad Kremli poolt mahitatavad, nn viienda kolonni esindajad. Nad saavad hästi aru, et eestlaste jaoks ei olnud punasõdur vabastaja, vaid okupant, mõrvar ja küüditaja. Punalippude lehvitamine ja vene mundrite kandmine on otseselt provokatiivne ja enda vaenulikkuse näitamine Eesti riigi ja eesti rahva vastu. Konservatiivne Rahvaerakond on seisukohal, et iseseisva riigina peame seadustama keelu organiseerida avalikke üritusi, milles moonutatakse Eesti ajalugu Nõukogude propagandavaledest lähtuvalt. Samuti tuleb keelustada Eestit okupeerinud totalitaarsete režiimide tähtpäevade avalik tähistamine ja nende sümboolika kasutamine avalikel üritustel.