Eesti armastatuimad lauljad valmistavad stuudios neil päevil ette plaati ning kontserte "Mina ka!", millel unustatakse hetkeks oma igapäevased tegemised ja lauldakse vanu häid tuntud lastelaule uues kuues.

"Kas mäletate lugu kuningast, kes istus kuningamaal oma trooni peal, suvelaulude vaieldamatut hitti sellest, kui karvamütsiaeg oli ammuilma otsa lõppenud või kuidas O on ümmargune ja K on kandiline? Kõik need kui ka näiteks lugu Õnneseenest või Kati karust tulevad sel kontserdil teiste seas ettekandele. Meie eesmärk kõigi lauljatega koos on lastekaitsepäevaks teha tore kingitus nii lastele kui nende vanematele, tuletada meelde vanad head lastelaulud ning panna need uude kuude. Kontserdile ootame kõiki lapsi ja nende vanemaid igas vanuses!" tutvustas kontsertide kontseptsiooni Birgit.

Lavalaudadel ja plaadil astuvad üles Kristel Aaslaid, Birgit, Liis Lemsalu, Ivo Linna, Daniel Levi, Ott Lepland ja Liisi Koikson, Lasteekraani Muusikastuudio laululapsed ning viiuldajate ansambel "Võlukeeled”.