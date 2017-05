Õhtuleht: Kui mitmetes riikides on nõukasümboolika kasutamine keelatud, siis miks lehvivad Eestimaal endiselt punalipud ja nii noored kui vanad käivad ringi nõukogude ja Venemaa sõjaväemundrites?

Priit Värk, IRLi fraktsiooni nõunik: Eestis on demokraatia ja kehtib sõnavabadus. Igaühel on õigus väljendada oma arvamust kui sellega ei riivata teiste inimeste väärikust ega kutsuta üles vägivallale. Totalitaarsete riikide, eriti Eestit okupeerinud riikide sümboolika peaks olema taunitav, kuid lahendus ei peitu keeldudes ja käskudes, vaid koduses kasvatuses ja meie haridussüsteemis. Oluline on, et koolides õpetatakse lastele tõest ajalugu ja selgitatakse miks me taunime Nõukogude Liidu sümboolikat.