Teist last ootav Rootsi printsess Sofia osales kiusamisvastasel üritusel Friends World Anti-Bullying Forum, mille eesmärk on vähendada laste ja noorte seas levinud kiusamist.

Prints Carl Philipi kaunis kaasa rääkis Svensk Damtidningeni teatel, milliseid tundeid kius temas kui lapsevanemas esile kutsub ning kuidas olukorda parandada.

Tema sõnul saab kõik alguse kodust. "Meil tuleb esmalt küsida, kuidas me end väljendame,” rääkis aastase poja prints Alexanderi ema. “Meie valikud on olulised. Kui tahame muuta seda, kuidas lapsed üksteist kohtlevad, tuleb meil iseendid muuta.”

Sofia ütles, et talle ja prints Carl Philipile on tähtis lootus, et nende järeltulijad elavad kiusamisvabas maailmas. “Iga ema-isa suur hirm on see, et tema last kiusatakse või et tema laps kiusab kedagi teist.”

Printsess Sofia on ka ise saanud tunda netikiusamist ja viha. Enne Carl Philipiga abiellumist pandi talle pahaks, et ta on tegutsenud bikiinimodellina ja osalenud tõsielusarjas. “Oleksin otsekui vastu seina põrganud,” on Sofia varem rääkinud.