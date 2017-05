Õhtuleht: Kui mitmetes riikides on nõukasümboolika kasutamine keelatud, siis miks lehvivad Eestimaal endiselt punalipud ja nii noored kui vanad käivad ringi nõukogude ja Venemaa sõjaväemundrites?

Kalvi Kõva, SDE fraktsiooni esimees: 72 aastat tagasi oli Euroopas esimene rahupäev. Teise maailmasõja Euroopa lahingute lõppu meenutades me mäletame ja mälestame kõiki selle sõja miljoneid ohvreid – nii neid, kes langesid lahingutes, kes surid pommide all, koonduslaagrites, näljas ja viletsuses. Samamoodi me mäletame ja mälestame kõiki rahvaid ja riike, kes Teises maailmasõjas kaotasid oma iseseisvuse. Mina austan ohvrite mälestust ja paljude leina. Päevapoliitikale pole siin kohta.