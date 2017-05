Korruptsioon ja pettused on Eestis tõusuteel, näitas audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS (EY) korraldatud küsitlus.

EY korraldas uuringu Eesti avaliku ja erasektori juhtide seas. "Võrreldes varasemate aastatega on Eestis järjest kasvanud nende ettevõttejuhtide osakaal, kelle arvates korruptiivne käitumine on Eestis laialt levinud: praegu arvab nii 49% EY küsitlusele vastanutest, mullu arvas sama 40% vastajatest ning 2015. aastal 31%," rääkis EY juhtivaudiitor ja finantspettuste uurija Marilin Pikaro. "Samas on enamiku Eesti juhtide arvates eetiline äritegevus ja eetikapõhimõtete järgimine ettevõttes ülimalt oluline. 79% vastanutest kinnitas, et eetikapõhimõtete järgimine on aidanud tema ettevõttel edu saavutada ning 73% vastanutest uskus, et tema juhitavas ettevõttes töötavad ausad inimesed," lisas ta.

Marilin Pikaro (Tiit Mõtus)

"78% juhtidest kinnitab, et pettusega vahele jäänud töötaja suhtes rakendatakse nende ettevõttes karistavaid meetmeid või muud sarnast. Samas aga on mõtlemapanevaks faktiks, et kolmandiku Eesti juhtide hinnangul kahjustab korruptsioonivastaste meetmete kasutuselevõtt nende konkurentsivõimet Eesti turul. Iga viies vastaja uskus, et kui ta ise altkäemaksu ei paku, siis teeb seda konkurent. Tervelt 57% vastajatest leiab, et isiklike kingituste või meelelahutuse pakkumine erasektoris on õigustatud heade ärisuhete loomiseks ja hoidmiseks. Avalikus sektoris peab isiklikke kingitusi ja meelelahutuse pakkumist õigustatuks 19% vastanutest," ütles Marilin Pikaro.