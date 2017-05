Õhtulehel õnnestus vestelda mitme veteraniga, kelles vanim oli 95-aastane. Nagu ikka, rõõmustasid reipad vanahärrad tänase tähtpäeva üle ja selle üle, et nooremad pole seda sõda unustanud, mida ei tohikski teha. "Ma tegin läbi sõja Stalingradist (nüüd Volgograd - toim.) kuni Austria Alpideni, sain kolm korda haavata. Kui meie poleks võitnud, siis Hitler oleks kõiki meid orjastanud ja ka eesti keelt siin praegu ei räägitaks," on polkovnikuõlakutega sõbralik veteran oma tões veendunud.

Kalmistu väravate ees oli 50. eluaastates saaremaise kõnepruugiga eesti mees, kes kandis Nõukogude õhudessantväe mundrit ja Afganistani sõja medalit. "See pidid nii olema. Fašism tuleb hävitada. Mitu miljonit inimest hukkus selles sõjas. Vahepeal oli ka külm sõda. Elu on näidanud seda, et sõjas on nii kaotajad kui võitjad," sõnas ta ja lubas õhtul laste ja lastelastega tagasi tulla.