Tahad meeste tähelepanu saada? Tuleb välja, et selleks on üks küllaltki lihtne moodus.

Sul on raskusi kallima leidmisega? Järelikult on sul midagi puudu. Siinkohal ei tasu arvata, et sa ise kuidagi inetu või ebaatraktiivne välja näeksid, puudu on hoopis midagi muud, mis meeste silmis muudab naise kohe atraktiivsemaks, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

Nimelt väidab uuring, et meeste silmis muutub naine koheselt seitse protsenti atraktiivsemaks, kui tal on keskmise suurusega koer. Väikese koera mõju on uuringu järgi ligi 4 protsenti ja hiigelsuure koera mõju kõigest ligi 3 protsenti. Kassi omamine ei mõju aga meestele üldse, pigem peletab naine mehed sellega hoopis eemale.

Seejuures väärib märkimist, et kui mees tahab naist leida, siis tasuks tal endale kutsikas hankida. Kutsika omamine muudab mehe naise silmis lausa 24 protsenti atraktiivsemaks.