Briti tippmodell ja näitleja Cara Delevingne tõestab, et mitte juuksed pole naise ehe, vaid ilu peitub milleski muus.

Kaunitari võis näha pühapäevasel MTV filmi- ja teleauhindade galal imelühikeste blondeeritud juustega, mis tõstsid esile tema näolapi ebamaist ilu.

Ilta-Sanomate teatel võib Cara radikaalne soengumuutus olla seotud tema uue filmirolliga. Piiga mängib koos Jaden Smithiga noortedraamas "Life in A Year" ("Elu ühes aastas"). On teada, et Smithi tegelaskuju sõbratar põeb rasket haigust ning noormees võtab sihiks neiu kõik unistused üheainsa aastaga täide viia.