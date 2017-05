Kevadised peod on kõik alles ees ja juba sel nädalal saad esimese katsetuse teha emadepäevaks. Kui tahaksid taldriku alla ilusat ja erakordset alust, siis kõige kindlam viis on see ise peolauale meisterdada.

Videol on lihtne õpetus, kuidas liimipüstoliga saab mesiterdada imelise taldrikualuse.

Joonista parajalt suur ring küpsetuspaberile ja asu seda liimipüstoliga katma. Lase kuivada ja võid vastavalt soovile värvida. Ilusat pidu ja peolauda!