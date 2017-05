Otsus teha tätoveering peab olema kindlasti kaalutud ja kindel, sest tehtu jääb sinu ihu katma tõenäoliselt kuni surmani. Tuntud blogija Merilin Taimre, kes blogib nime all Paljas Porgand, tätoveeris omale kuklale porgandi. Just, sa lugesidki õigesti - PORGANDI!

"Ma poleks eales arvanud, et minul saab kunagi tätoveering olema. Kuni siis üks päev tekkis täiesti nullist mõte, et ma tahan tätoveeringut ja mitte lihtsalt tätoveeringut… vaid porgandit! Ei pidanud üldse mõtlema mida, kuhu, kui suurelt jms. Ainus, mida vaimusilmas üldse ette suutsin kujutada, oligi väiksem porgand kuklas. Noh, nagu mu alias Paljas Porgand in the back of my head juba aastaid istunud on," arutleb naine oma blogis.

Valu hindas Taimre kümnepallisüsteemis kuue peale. "Valmis sai see põhimõtteliselt tunniga ja nüüd paraneme porgandiga rahulikult," on naine värske tätoveeringu üle ilmselget õnnelik.