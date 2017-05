Kanadat on tabanud üleujutused, mille tagajärjel on Québeci ja Briti Columbia provintsis kadunudks jäänud kolm inimest. Teatatud on ka ühest hukkunust.

Üleujutused Kanadas (Reuters / Scanpix)

Mees, kes hiljem hukkununa leiti, liikus autoga Québecis Gaspésie piirkonnas, vahendab CNN. Temaga oli kaasas kaheaastane laps, keda pole seni leitud. Autos viibis ka lapse ema, kel õnestus puuoksast haarates eluga pääseda.

"See on tugevaim vihmasadu, mida oleme 50 aasta jooksul näinud," sõnas Kanada päästeteenistuse kõneisik Dan Brien.