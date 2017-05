Tahad teada, milline on just sinule kõige paremini sobiv huulepulgatoon? Tuleb välja, et selle teada saamiseks on õige kummaline viis.

Õige huulepulgatooni leidmine võib võtta kõvasti aega ja mõnel juhul isegi aastaid - seda teab iga naine. Nüüd on aga targad pead leidnud viisi, kuidas iga naine väga kiiresti leiab endale kõige paremini sobiva värvitooni, kirjutab Cosmopolitan.

Väidetavalt sobib naisele kõige paremini selline huulepulk, mille toon on kõige sarnasem tema nibude toonile. Põhjus selleks on lihtne - loodus teab kõige paremini, mis meile sobib ning on naiste nibud värvinud just selliseks nagu neile kõige paremini istub ning ilmselgelt tasub seetõttu võtta ka huulepulka valides just sellest värvitoonist šnitti.