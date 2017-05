Pikaaegne eurolaulu peaprodutsent ning Eestis toimunud Eurovisioni lauluvõistluse peaprodutsent Juhan Paadam ennustab, et Eurovisioni teises poolfinaalis jõuavad viie parima sekka Bulgaaria, Rumeenia, Taani, Holland ja Eesti.

"Täiendavalt tõstab Eesti võimalusi finaali valituks saada ka meie loo väga hea, poolfinaali eelviimane esinemiskoht. Eesti kõrval võivad edasi pääseda ka Bulgaaria, Rumeenia, Taani ja Holland ning teise võimalikku edasipääsu gruppi nn Eesti poolfinaalist paigutaksin Iirimaa, Makedoonia, Norra, Horvaatia, Ungari ja Iisraeli," täheldas Paadam OlyBeti vahendusel.

Paadami sõnul lummab teda enim Portugali etteaste: "Kaunis ballaad, millele loob erilise aegruumilise mõõtme mitte just tavapärase esitaja üliemotsionaalne, hingestatud ja üdini läbi tunnetatud etteaste. Portugali laul on midagi väga isiklikku ja sellisena see ka tõepoolest mõjub, lummab, liigutab, paneb kuulama ja kaasa elama. Selles loos on minu jaoks päris palju Valgret. Tuleb tähele panna, et käesolev lauluvõistlus on repertuaarilt üldse ballaadiderohke."

"Nagu me teame on elaval esitusel, kohtade jagamise seisukohast, äärmiselt oluline roll, mis võib kõik ennustused peapeale pöörata. Sellepärast rõhutan traditsiooniliselt, et televisiooni ja Eurovisioni päikese all on kõik võimalik, eriti üllatused," märkis Paadam.

Eurovisioni lauluvõistluse esimene poolfinaal peetakse täna, Eesti duo astub võistlustulle neljapäeval.