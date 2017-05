George Michaeli kunagine kauane elukaaslane Kenny Goss tunnistab, et lauljal oli juba nende ühistel aastatel tugev narkoprobleem.

Goss, kes oli muusikalegendiga koos ligi 20 aastat, rääkis, et George pruukis nii kräkki kui ka ecstasy't ning tõmbas 25 kanepipläru päevas. Poptähe uimastisõltuvus hävitas nende suhte.

“Leidsin uimasteid ja lasin kõik WC-potist alla, mõeldes: “Kui ma need hävitan, siis ta neid juurde ei too. George oli hajameelne, ta arvas, et kaotas need lihtsalt ära.”

“Ma ei usu, et George arvas, et ta sureb noorelt. Aga iga kord, kui ma talle silma vaatasin, mõtlesin: “Issand, ma jään sinust ilma, mis toimub?”"

Goss tunnistas The Suni teatel ka seda, et esimesel jõulupühal 53 aastasena surnult leitud George’i matusetalitus hilines tema viimase kavaleri Fadi Fawazi tõttu, kes jäi kalmistule hiljaks. “Mul pole aimugi, miks Fadi otsustas hilineda. Ma ei öelnud talle midagi ja peiedele ta ei tulnud.”