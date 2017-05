Moelooja Liisi Eesmaa jagab Instagramis imearmsat pilti oma vastsündinud pojakesest. Tema ja elukaaslase Madis Ligema poeg nägi ilmavalgust 7. mail.

Kui Liisi veel beebiootel oli, vihtus ta kõvasti tööd teha veel suure kõhugagi ning nägi sealjuures imekaunis välja. Elu24-le antud intervjuus on Liisi öelnud, et ta tahab oma lapse kindlasti integreerida seltskonda ning paljastas, et nime osas vaatavad nad muistsete ja väega nimede poole, mainides ägedaid nimesid nagu Tuul, Torm ja Õnnelemb.

Instagrami pildi juures on ka märksõna thunderstorm, mis tähendab äikesetormi. Siinkohal võib ainult oletada, et Liisi poeg sai just mõne sellega haakuva nime või näitas ehk juba esimestel eluminutitel äikesetormi laadset iseloomu.

Õhtuleht sai kätte ka Liis enda. "Uus ilmakodanik on prints, kuid nime pole veel valitud," ütleb Liisi, et nimi polegi tema jaoks esmatähtis. Kõige olulisem on siiski see, et lapse tervis oleks hea. Sünnitus kulges Liisi sõnul nii ja naa. "Üldiselt kenast. Oli alles kogemus," naerab Eesmaa. Praeguseks on ta sünnitusest kenasti taastunud ja tunneb end hästi.

Õhtuleht soovib asjaosalistele palju-palju õnne ning mõnusat koos kasvamist!