Tõde on, et osad saavad sellega hakkama, kuid osad mitte...

Portaal Your Tango jagab seitse soovitust, kuidas investeerida oma suhtesse ja see taas toimima saada. Suhet saab parandada, kuid selleks tuleb võtta ja anda aega.

Pikalt koos olles on lihtne unustada, mis suhte alguses meeldis, oli ja tundus. Meenuta esimesi kohtumisi, lõhnu, tundeid, värve ja emotsioone. Mis tekitas tunde, et tahad selle inimesega igavesti koos olla?

2. Aeg on taas teineteist kuulata

Oma partneri kuulamine on suhtes väga oluline. See on ka väärt oskus, kui oskad kuulata.

3. Pööra partnerile tähelepanu

Juba väike naeratus, kallistus või mõni kiidusõna -see on väga oluline.

Oluline on pöörata kallima tegevustele tähelepanu ja märgata.

4. Ära lase "segajatel" oma suhet hävitada

Lapsed, töö, kodutööd - see kõik nõuab energiat, aega ja tähelepanu. Oluline on osata leida aega ka suhte ja abielu jaoks. Tõsta mõnikord oma kallim ja suhe esimesele kohale.

5. Aeg on lõbutseda

Lõbu, rõõm ja naer on see, mis teid koos hoiab. Kunas sa viimati oma partneriga südamest naersid?

6. Muuda oma ootusi

Sa pole enam see inimene, kes suhtesse astus. Sina ja su partner - te olete muutunud ja arenenud. Me kõik muutume ajas ja suhetes. On normaalne, et tunned vahel pettumust ja kõigega ei saagi olla rahul. Aga ära unusta, et keegi meist pole ideaalne ja sa ei naitunud - üleloomuliku kangelasega.

7. Keskendu parandamisele ja kõigele heale