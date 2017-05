Erootikapood Desiree annab nõu, mis peaks olema igaühe magamistoa seksilaekas – soovitavalt võimalikult lähedal voodile. Muidugi tuleb arvesse võtta, et teataval määral erinevad meeste- ja naisterahva laekad.

Kondoomid igaks elujuhtumiks. Ja mitte ainult sellepärast, et kumm on seks, nagu ütles mõne aasta tagune reklaam. Lisaks tavapärasele kondoomi kasutamisele saab katta ka sekslelusid, kui tahta vallatleda nendega ees- ja tagakambris korraga (peale tagakambri külastust lihtsam puhastada) või kui kasutada silikoonibaasil libesteid. Oluline on teada, et kõik mänguasjad ei kannata silikoonibaasil libesteid välja, eriti poorsed, ka pinnakattes silikooni sisaldavad lelud.

Libestid - soovitavalt mitut sorti. Veebaasil libesteid on nii neutraalseid ja lõhnatuid, aga ka aromatiseerituid, peamiselt oraalseksi jaoks mõelduid. Lisaks nii ärritava-erutava toimega kui ka vastupidi, pidurdava toimega. On spetsiaalselt anaalseks kasutuseks mõelduid kui ka universaalsemaid. Loomulikult on olemas ka 2in1 libesteid, mis on mõeldud nii massaažiks kui ka vahekorra ajal kasutamisesks. Meie julgeks soovitada sellest vallast tõeliselt universaalset toodet, mis sobib nii vaginaalseks, oraalseks kui ka anaalseks kasutamiseks ning ka mazaasiks (toode on tõesti lõhnatu ja maitsetu).

Peale veebaasil libestite on olemas ka silikoonibaasil libestid, mis sobivad kasuurepäraselt massaažiõlisid asendama - teevad naha siidiselt libedaks, ent mitte kreemjaks. Aga veelkord: ettevaatust mänguasjadega kasutamisel, sest silikoonibaasil libesti võib neid rikkuda.

On ka spetsiaalselt anaalseks kasutuseks mõeldud libesteid, mis sisaldavad lõdvestavaid ja tuimestavaid komponente.

Kui aga rahakott rohkemat ei võimalda, siis olgu seal vähemalt üks korralik keskmise vedelusastmega ja neutraalne veebaasil libesti. Enamasti sobib selline libesti abistama igat seksuaalset olukorda.

Kreem, geel või spray intiimpiirkondade erutamiseks. On olemas eraldi nii meestele kui naistele mõelduid tooteid, aga ka universaalseid mõlema osapoole suguelundites verevarustust kiirendavaid ja parandavaid tooteid. Mõningatele meestele sobiks erutava kreemi asemel hoopis pidurdav kreem, geel või spray tundlikkuse vähendamiseks ja seemnepurske edasilükkamiseks.

Puhastus- või desinfitseerimisvahend sekslelude puhastamiseks. Igapäevaselt võib sekslelude eest hoolitseda nagu väikelapse mänguasjade eest – sooja vee ja seebiga (tulikuuma vett ja nõudepesuvahendit mitte kasutada). Aga kui mõni lelu on kauemaks seisma jäänud (või on seisma jäämas), siis soovitame kasutada spetsiaalseid sekslelude puhastusvahendeid. Need annavad tootele täiendava antibakteriaalse kaitsekihi ja eemaldavad seismajäänud mänguasjalt tõhusamalt sinna kogunenud bakterid enne kasutust). Selleks pihustada puhastusvahendit mänguasjale, lasta mõni hetk mõjuda ja pühkida üle kuiva rätikuga.

Tupekuulid – nii tupelihaste treenimiseks kui ka kodutööde lõbusamaks muutmiseks. Näiteks tolmuimejaga töötamine võib muutuda hoopis põnevamaks. Kusjuures mida kergem ja suurem on kuul, seda kergem on teda enda sisemuses hoida. Mida väiksem ja raskem, seda keerulisem on jällegi teda kinni hoida. Väikseid kuule võib soovi korral vaginaalse vahekorra ajal ka tagakambris hoida.

Peeniserõngas – oli algselt mõeldud meestele eelkõige erektsiooni pikendamiseks ja seemnepurske edasilükkamiseks. On mõeldud asetamiseks kõvastunud sugutile, võimalikult kubeme juurde ning see ei lase verel sugutist tagasi voolata. Pitsitav tunne pidurdab ka seemnepurset. On elastsemaid ja jäigemad, suuremaid ja väiksemaid - seda kõike ikka vastavalt vajadusele ja tunnetusele (sest tundlikumad riistad ei taha kondoomigi enda peal tunda).

Patareide ajastul on rõngad ka naisterahvaste stimuleerimiseks mõeldud. Tõsi, selle algse idee, pidurdamise ja pikendamise, kipuvad ära nullima, ent vibratsiooni saab ka enamasti sisse ja välja lülitada.

VABATAHTLIK: pintsel, suleke, siidinöör ja piits (ka sellega saab kõdi tekitada). Kui tahta sado-maso ehk S/M mängudega rohkem tegeleda, siis peaks kindlasti mingid ahelate moodi esemed olema (käerauad, rihmad) või lausa terve S/M komplekt, kus lisaks loetletutele on ka nibuklambrid ja suupallid. Tavaliselt tulebki komplekti ostmine soodsam.

Dildo või vibraator. Esmalt tasuks meeles pidada, et igast vibraatorist saab teha dildo - võtke lihtsalt patareid vibraatorist välja või jätke vibraatori aku lihtsalt laadimata.

Edasine vääriks juba tervet eraldi kirjutist, sest neid erinevaid dildosid ja vibraatoreid on tõesti palju. Aga kui materiaalsed olud rohkemat ei võimalda, siis üks peaks ikka kohe kindlasti: selline endale sobivast materjalist, millel kasutaja jaoks sobiv pikkus ja jämedus ning elastuse-jäikuse ja pealispinna pehmuse-kõvaduse suhe. Oluline on meeles pidada, et see üks ja ainus vibraator võiks püsipartneri riistast natuke suurem olla.

Siinkohal sobiks näidata ka, milline on Desiree erootikapoe kõige müüdum vibraator!

Kui materiaalsed olud ei ole aga takistuseks, siis võiks olla vibraatoreid päris mitu, sest meie meeleolud ja soovid võivad kõikuda. Sestap võib sobida paremini kord üks, kord teine. Aga mis siis võiks mänguasjade laekas olemas olla?

· Midagi väikest või väiksemat rinnanibude, kliitori ja teiste erogeensete piirkondade erutamiseks. Mida kõvem toote korpus või pinnakate, seda paremini antakse tekkivad vibratsioonid ihule edasi. Väiksemat sorti vibraatoreid võid leida SIIT!

· Anaalne (ehk tagakambri) stimulaator või vibraator. Olgu selleks siis sobiva suurusega anaaltapp või –dildo või vibraator.

Siinkohal peaks juhtima vanemas keskeas meesterahvaste tähelepanu eesnäärme haiguste profülaktikale. Eesnääre tahab massaaži saada, selle juures oleks välja pakkuda tõhus abimees.

· Sobiva pikkuse ja jämedusega vibraator vaginaalseks ehk eeskambris kasutamiseks. Nagu öeldud, inimeste tujud ja soovid on vahelduvad, seega võiks isegi neid olla mitu - erineva pikkuse ja kõvadusega, sujuvalt reguleeritava vibratsiooniga või hoopis rütmilised ja pulseerivad vibraatorid.

Kui te olete kindel, et midagi vibreerivat enda sees tunda ei taha, siis Desiree poest osta ka erineva suuruse ja otstarbega dildosid.

· Jänkuvibraator - ehk siis kliitoristimulaatoriga vibraator. Otsinguid tuleks alustada siiski lihtsamatest variatsioonidest, sest kliitoristimulaatoriga vibraator ei pruugi kõigile sobida. Vaata täpsemalt SIIT!

· Paarivibraatorid - enamasti on nad hobuseraua kujuga ning sobivad kasutamiseks vahekorra ajal. Seejuures võib jääda üks ots vagiina sisemusse ja teine kliitori peale, ent kasutada saab ka nii, et üks haru on eeskambris ja teine tagakambris vibreerimas. Paarivibraatori kasutamine eeldab kindlasti libesti kasutamist, sest muidu võib see mehele haiget teha. Vaata üht populaarsematest paarivibraatoritest SIIT!

Lõpetuseks tuleb veel öelda, et paraku sõbranna või naabrimehe soovitused ei pruugi õige toote valikul aidata. Inimesed on intiimselt niivõrd erinevad, et selle õige toote aitavad leida ikkagi reaalsed kogemused!