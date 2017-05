.Nina annab näole nüanssi juurde ja võib olla esimene asi, mida inimese juures märkad. Millest nina meile märku annab? Kui juba Leonardo da Vinci pidas maalides nina iseloomu näitajaks, siis peab selles ju terake tõtt olema! Portaal Your Tanglo loetleb viis põhjust, miks su järgmine kallim ja tulevane mees võiksid olla just suure ninaga. 1. Tal on rohkem lihaseid.

Ühe uurimuse väitel on meestel naistest suurem nina seetõttu, et nad vajavad rohkem hapnikku, et toetada oma lihaselist ja trimmis keha.

2. See mees on tark ja võimukas. Juba Egiptuse preestrid olid suure ninaga, aga neid peeti uskumatult tarkadeks ja intelligentseteks. Kreekas ja Roomas arvati, et suur ja pikk nina tähendab jõudu, võimu, tugevust. 3. Tal on parem õnn rahaasjades. Suur nina toob raha - nii väidavad hiinlased, kes usuvad siiralt, et suur nina toob rahaasjades suuremat õnne. Ka Inglismaal on selgunud, et rahakad ärimehed kipuvad olema suure ninaga mehed. 4. Ta ei too sulle haigusi Selgub, et suur nina kaitseb bakterite, allergeenide ja infektsioonide eest paremini. Iowa ülikooli teatel hingavad suure ninaga inimesed suisa seitse protsenti vähem saasteaineid sisse. 5. Tal on meeletu ja pöörane isu seksida.