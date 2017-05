Aasta suurpere konkursil osaleb 23 perekonda, kellest kõige lasterikkamas kasvab 11 last. Kandidaatide seas on ka üks üheksalapseline ning kaks seitsmelapselist perekonda.

"Sel aastal on kandidaatide nimekiri väärikalt pikk," sõnas MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. "See tähendab, et Eestis on väga palju häid inimesi, kes on endale vaevaks võtnud toredaid suurperekondi konkursile esitada. Juba kaheksandat korda välja antava aasta suurpere tiitli võitja välja selgitamise teeb see aga ülimalt keeruliseks, sest kõik kandideerivad perekonnad on tublid, töökad ning teistele eeskujuks."

"Eelmisel aastal võitis konkursi perekond Aan Tartumaalt. Selle suurpere vanemate Janne ja Peetri kasvatada on seitse last. Nad on eeskujuks paljudele teistele ning neid võib iseloomustada kui aktiivseid, rõõmsameelseid ja avatud inimesi."

Juba 13. korda toimuva traditsioonilise suurperepäeva patroon on Urmas Vaino. Aasta suurpere tiitel ja sellega kaasnev 4000 euro suurune rahaline preemia antakse võitjale üle juba 13. mail toimuval suurperepäeval Tallinna loomaaias.