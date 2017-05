Bill Clinton on hakanud mesti maailma ühe edukama autoriga, et kirjutada põnevusromaan.

Kirjastus Little, Brown and Company teatas, et USA ekspresident Clinton ja kirjanik James Patterson on asunud ühise raamatu kallale. Tulekul on Valges Majas hargnev põnevusromaan pealkirjaga “The President Is Missing” (“President on kadunud”), mis ilmub järgmise aasta juunis.

“Töö ametis olevast presidendist rääkiva raamatu kallal – ammutades ainest sellest, mida ma tean sellest tööst, elust Valges Majas ja sellest, kuidas asjad Washingtonis käivad – on olnud hästi lõbus,” ütles Clinton oma avalduses.

Patterson nimetab end omalt poolt jutuvestjaks. “President Clintoni kogemused on võimaldanud meil väga huvitavat lugu jutustada. See on haruldane kombinatsioon.”

CNN.comi teatel sõbrunesid Clinton ja Patterson juba enam kui kümme aastat tagasi golfi mängides.