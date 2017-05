Lõuna-Koreas kuulutati välja ennetähtaegsed presidendivalimised. Tekkinud olukorra põhjustas endise liidri Park Geun-hye korruptsiooniskandaal.

Rahval on valida 13 kandidaadi hulgast, vahendab BBC. Hetkel on kõige soodsamal positsioonil demokraatide partei kandidaat Moon Jae-in, kelle vastaseks on Rahvapartei liige Ahn Cheol-soo.

Moon Jae-in abikaasaga (Reuters / Scanpix)

Valimised on kõrgendatud tähelepanu all, kuna riigis valitseb majanduslik ebakindlus ning oluliseks teemaks on pinged Põhja-Koreaga.

Kui Lõuna-Korea endine president Park Geun-hye oli naaberriigiga läbi lõiganud pea kõik sidemed, siis Moon Jae-ini plaan on kahe riigi kokkupuudet senisest märgatavalt suurendada.

Ahn Cheol-Soo (AFP / Scanpix)

Valimisjaoskannad suleti kohaliku aja järgi kell kaheksa õhtul, seega on tulemusi oodata üsna pea.