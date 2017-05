Mõni aeg tagasi avaldas hitimeister Stig Rästa elukaaslane Karina Vesman Instagramis pildi kihlasõrmusest, andes nii teada, et nad Stigiga on oma suhtes sammu edasi astunud. Nüüd aga teatab naine, et peagi nad ka abielluvad!

Pildi, kus Stig pabereid täidab, allkirjaks on pandud: "Lumi 7.kuu sünnat tähistame avaldustega. jaa,emme saab varsti rõngastatud!"

A post shared by karina vesman (@karinavesman) on May 8, 2017 at 11:23am PDT

Stig ja Karina tutvusid aastal 2011, kui Stig osales saates "Tantsud tähtedega". Karina oli tema tantsupartner ja -õpetaja. Kuigi neid juba siis paari pandi, ei süttinud nende vahel leeki.

Aastal 2015 tunnistas Stig aga Kroonika veergudel, et nad on Karinaga teineteist leidnud. Mees rääkis, et initsiatiiv suhteid soojendada tuli tema poolt. Ei läinud kaua aega, kui Karina ja Stig ka lapseootusest teatasid. Mullu 8. oktoobril sündis nende perre tütar, kes sai nimeks Lumi.

Palju õnne noortele ka Õhtulehe poolt!