Teisipäeval (9.05.) lisandub Venemaa Euroopa-osa valitseva madalrõhuala süsteemi uus osatsüklon, mis liigub Ukrainast Venemaa keskoblastite kohale ning selle lääneserva mööda kandub meile külm ja võrdlemisi niiske õhumass. Öösel sajab üksikutes kohtades lörtsi ja vihma, idapoolsetes maakondades võib ka nõrka lund tulla. Päeval on lörtsi- ja vihmahooge laialdasemalt. Puhub põhjakaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, päeval 3..8°C.

Kolmapäeval (10.05.) kaugeneb madalrõhkkond Põhja-Venemaale, kuid selle lääneserv ulatub ikka Eestini ning ilm on jätkuvalt kõle. Sajuhooge on öösel harva, päeval arenevatest rünksajupilvedest tuleb laialdaselt sajuhooge nii vihma kui lumekruupidena. Põhjakaare tuul nõrgeneb sisemaal 2-5, rannikul ulatub veel kuni 8 meetrini sekundis. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal -1..-5°C-ni, meretuulega rannikul on kuni +3, päeval tõuseb 3..8°C-ni.

Neljapäeval (11.05.) madalrõhkkonna mõju tasapisi väheneb ja öö on valdavalt sajuta ning rahulik. Selgineva taeva all langeb õhutemperatuur sisemaal kuni -5°C-ni, meremõjuga rannikul on kuni +3°C. Päeval on külmale õhumassile iseloomulikult tingimused soodsad rünksajupilvede arenguks. Kord siin, kord seal tuleb sajuhooge nii vihma kui lumekruupidena. Tuul pöördub läänekaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur tõuseb 6..9°C-ni, sajuhoogude all langeb 3°C ümbrusse.

Reedel (12.05.) tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Öö on sajuta ja nõrga loodetuulega. Päeval võib üksikutes kohtades hoog vihma tulla. Läänekaare tuul veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, meremõjuga rannikul kuni +3, päeval 9..11, meretuulele avatud rannikul kuni 6°C.

Laupäeval (13.05.) kandub kõrgrõhkkond Venemaale ja selle servas on Eestis öö selge ja sajuta. Päeval areneb küll pilverünki, aga saju tõenäosus on siiski väike. Tuul pöördub lõunakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -3..+3, päeval 10..14, meretuulele avatud rannikul kuni 7°C.

Pühapäeval (14.05.) püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Öö on taas selge. Päeval lisandub pilvi ja suuremal osal on ilm sajuta. Kuid Eesti lääne- ja põhjaservas pole vihmahood välistatud. Tuul muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, päeval 12..15, meretuulele avatud rannikul kuni 7°C.