Eile toimus üks viimaseid Eurovisioni suuri proove, kus kõik artistid täies piduehtes lavale tulid. Täna toimub veel kaks proovi ning õhtul astuvad esimese poolfinaali võistlejad lavale, et juba päriselt finaalipääsu nimel võistelda. Kellel on kõige ägedamad etteasted ja millised üksikasjad püüavad vaataja pilku?

Kellel on julgeim lõhik, kes on noorim osaleja? (Andres Putting / EBU)

Austraalial on kõige noorem esineja

Austraalia (Andres Putting / EBU)

Maakera kuklapoolelt Austraaliast Kiievisse kohale lennanud Isaiah on võistluse noorim osaleja – ta on vaid 17aastane. Isaiah on pärit 5000 elanikuga Moamast, Austraalia linna Melbourne’i lähistelt.

Pole just päris see koht, kust võiks leida superstaari? Siiski võitis Isaiah Austraalia laulusaate «The X Factor» ja tema debüütsingel «It’s Gotta Be You» jõudis maailma muusikaedetabelitesse. Isaiah on ühtlasi ka esimene põliselanik, kes Austraaliat esindab.