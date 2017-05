"Kirk ei püüdnudki minu eest oma kõrvalehüppeid varjata," kirjutab 100aastase Hollywoodi legendi Kirk Douglase paljukannatanud abikaasa Anne (98) nende uues ühisteoses, mis paljastab nende intiimse kirjavahetuse. "Mõistsin Euroopast pärit naisena, et on ebarealistlik abielus täielikku truudust oodata."

63 AASTAT ABIELU: Detsembris saja-aastaseks saanud Kirk Douglas ja temast kaks aastat noorem Anne tänavu 4. mail Anne’i nime kandva Los Angelese naistekeskuse 25. aastapäeval. (AFP / Scanpix)

"Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter and a Lifetime in Hollywood" ("Kirk ja Anne: kirjad armastusest, naerust ja Hollywoodis veedetud elust") annab aimu, kuidas just nimelt Anne’i leebus ja meelekindlus on olnud selle pika, kuid tavatu abielu püsimise pant. Kui Kirk ja Anne 1950. aastate algul Pariisis tutvusid, olid nad mõlemad hõivatud.

Jõukast perest pärit sakslanna Anne, kes tegutses Kirki filmi "Act of Love" võtteil pressiesindajana, abiellus Teise maailmasõja ajal julgeolekukaalutlustel belglasest sõbraga. Puruvaeste juudi immigrantide pojana Hollywoodi tippu tõusnud Kirk oli selleks ajaks juba lahutatud oma esimesest naisest Diana Dillist, kuid salaja kihlunud Hollywoodi tippkaunitari Pier Angeliga.

Ometi kutsus ta sakslanna kohtama, kuid Anne andis talle korvi. "Ta oli kõige kangekaelsem naine, keda ma näinud olin!" naeris Kirk enda ja oma naise hiljutises intervjuus USA Todayle. "No kuulge, ma olin ju tohutu filmistaar! Ja ma kutsusin ta õhtust sööma ja tema ütles: "Oi, tänan väga, aga ma olen nii väsinud."