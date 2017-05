Tuntud inimesed jagasid vestlusringis "Tule minuga voodisse" suhetest saadud kogemusi ja õppetunde.

"Kõige suurem mure suhetes on see, et kõik tahavad saada, mitte anda," ütleb Margus Vaher avameelses ja elulises vestlusringis "Tule minuga voodisse", kus räägitakse ka piparkoogimehikesest, meritähest ja kasepakust. Samuti sellest, kuidas voodis õigel temperatuuril kana küpsetada ja et hea elukaaslase võib leida ka surnuaiast.

KALLISTUS ALGAB PUUSADEST: Eero Spriit näitab Liisa-Indra Pajustele, kuidas tantsima õppides tuleb käsi lahti hoides olla samas puusadest nii seotud, et kahe keha vahel olev ajaleht maha ei kukuks. Spriit märgib, et ka õige kallistus algab mitte rindkerest ega õlgadest, vaid puusadest. (Martin Ahven)

"See on avatud vestlus nagu ei ükski teine. Teemaks on kohtingud, lähisuhted, armukesed, ööaeroobika ja see, mis teeb ühest naisest või mehest suhetes tõelise bossi," annavad tõsielulises suhteteatris osalejad Margus Vaher, Margareth Birk, Jesper Parve, Kersti Toots, Eero Spriit, Liisa-Indra Pajuste ja Kelly Kolga aimu, mida on neid kuulama ja vaatama tulles oodata.

Margareth Birk (Martin Ahven)

Kelly Kolga (parremal) (Martin Ahven)

Liisa-Indra Pajuste (vasakul) (Martin Ahven)

Nad ütlevad enda kohta, et on värvikad, erinevate elukogemustega natuurid, kes julgevad nimetada oma eksimusi ja vigu kogemusteks ja õppetundideks.