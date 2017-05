Tänasest keskkriminaalpolitsei (KKP) juhi ametisse asunud Aivar Alavere sõnul jääb üksus endiste eesmärkide juurde, milleks on võitlus korruptsiooni ja majanduskuritegevusega, samuti traditsioonilise organiseeritud kuritegevuse takistamine.

Aastaid KKP operatiivbüroo juhina töötanud Alavere ütles "Aktuaalsele kaamerale", et põhimõttelisi muudatusi pole vaja, kuna KKP on tegutsenud õigel suunal ja samal teel tuleb jätkata, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Korruptsiooni kohta kohalikes omavalitsuses ütles Alavere, et monitooring on pidev, eraldi ühtegi omavalitsust ei soovinud ta välja tuua, kuid häältega manipuleerimine võib olla tõsiseks probleemiks, pidades silmas kohalikke valimisi.

Ta möönis, et traditsiooniline organiseeritud kuritegevus pole kuhugi kadunud. "See paraku oli ja on jäänud, kuid kuritegeluste ühenduste ampluaa on laienenud, näiteks kelmused, rahapesu ja maksupettused,“ rääkis Alavere ja lisas: "Niiöelda traditsioonilist vägivalda on vähemaks jäänud, ka omavahelisi arveteklaarimisi avalikkuse silme all ei tehta.“