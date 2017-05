Stereotüüp: naisvallajuhid saavad vähem palka, sest arvatakse, et valda sobib juhtima pigem tõsine põllumees.

Mis vahe on mees- ja naisvallavanemal? Õige vastus: naise keskmine palk on 176 euro võrra väiksem. Palgalõhe aina süveneb: suurima palgatõusu saanud kümme vallavanemat on eranditult mehed.

VÕRDSET PALKA!: Sama tööd tegevate naiste ja meeste palgavahe on Eestis endiselt jõus ka vallavanemate seas. Fotol soolise palgalõhe vastu suunatud pikett Tallinnas 2015. aasta aprillis. (Laura Oks)

Vallavanemate sooline palgalõhe on aastaga suurenenud: 2016. aasta aprilli seisuga oli naisvallavanemate keskmine palk 161 eurot väiksem kui meeskolleegidel, ent nüüdseks on vahe suurenenud veel 15 euro võrra, selgub palgaandmetest, mille rahandusministeerium mai algul avalikustas.

Rahandusministeeriumi avalikustatud andmete põhjal jääb Eesti vallavanemate brutopalk vahemikku 770–3840 eurot kuus. 163 vallavanema keskmine palk on 1808 eurot. Sealjuures meesvallavanema keskmine brutopalk on 1841 eurot, naisvallavanemal aga 176 eurot vähem.