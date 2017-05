Tuhanded abiotsijad on vaid jäämäe tipp, selgus eilsel selleteemalisel konverentsil.

Miks on lähisuhtevägivalda Eestis nii palju ja kuidas seda ennetada? Kuidas märgata ohvrit ja kas vägivallatseja on võimeline muutuma? Neile küsimustele otsiti vastuseid eile konverentsil "Räägivad mehed: miks vägivald armastab vabadust?".

Perevägivalla juhtumite arv Eestis on talumatult kõrge. Sotsiaalkindlustusameti statistika kohaselt pöördus mullu ohvriabi poole üle 6400 inimese, kellest 68% probleemiks oli perevägivald. Enamik abiotsijaid olid naised.

Spetsialistide sõnul on see vaid jäämäe tipp ning vägivalda, sealhulgas vaimset, on meie ümber oluliselt rohkem, kui see ametlikus statistikas kajastub või kõrvalseisjad märkavad.