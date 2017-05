Peale seda, kui Aino isa maja võeti nõukogude võimu poolt ära, elas tütar Pirital, isa kodu hoovis. Ta elas väga kesistes tingimustes kuni oma surmani. Ainult väga vähesed olid teadlikud sellest, et halbades tingimustes elav vanaproua on tegelikult suure varanduse omanik. Ta kinkis suure krundi Tallinna ühes kalleimas piirkonnas, Roosikrantsi tänaval, Eesti kooriühingule. Kuid mis sai teistest kruntidest?

Möödunud aasta sügisel võttis Katrin Lustiga ühendust üks Tallinna krapsakas proua, kes kaebas oma naabrinaise kasvuhoone üle. Lugu sügavamalt uurima hakates selgus tõsiasi, et tegemist oli suurema kelmustükiga, millesse oli segatud tuntud purjetaja Aare Kööp ja kloorijoogi MMSiga kriminaalsüüdistuse saanud Janika Veski. Lugu ise jutustab sellest, kuidas nad said hirmkalli krundi, kasutades ära vanainimest.

“Ühel hetkel tuli telefonikõne Ainolt, kes ütles, et tule haiglasse," rääkis Aare Kööp. "Läksin haiglasse, kuhu oli kohale kutsutud ka notar. Aino väitis, et tuleb üks operatsioon ja ta ei pruugi sellest välja tulla ning et ta on Roosikrantsi kinnistu suhtes päranduse ära teinud, aga Pirita oma tahab ta pärandada mulle. See oli meeldiv üllatus.”

Kööp väitis kohtus, et ta oli Ainole ennetähtaegselt maksnud 4 miljonit krooni sularahas. Ainot ennast sellel hetkel enam tunnistamas ei olnud. Tallinna Linnavalitsuse ametnikud ja juristid kinnitasid Katrin Lustile, et Ainol ei olnud surmahetkel 4 miljonit krooni ja samuti pole nad Aino nimele saanud ka hiljem ühtegi senti.

Kuhu siis kadus 4 miljonit krooni sularahas, ehk umbes 300 000 eurot, mille kohta Aare andis kohtus vande all tunnistusi ja mille kohta tõi isegi tõendi?

Kööp väitis, et aluseks oli testament ja kõik, mis sellele järgnes, oli teine teema. Tallinna Linnavalitsusest ja Notarikojast öeldi Katrin Lustile, et testamenti ei tehtud. Kui Lust selle kohta Aare Kööpilt uuesti küsis, sai ta Facebookis sõnumi Kööpilt, et mäletas valesti ning väitis, et Aino tegi küll testamendi, aga Kööp loobus sellest.

“Üldiselt on Eestis nii, et omandiõigusega seotud toimikud on alatiseks säilitamiseks, aga see kohtutoimik on millegipärast hävitatud," ütles Katrin Lust. "Aino Strutzkini pärijaks oli Tallinna linn, kuigi kopsaka summa panid taskusse Aare Kööp ja Janika Veski.”