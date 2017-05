Ooperilaulja Annely Peebo tõdes, et tema poolehoid kuulub Eestile, sest tema enda juured on sügaval Eestis.

"Alati on poolehoid ikkagi omastele, see on selge, ja minu juured on väga sügaval Eestis, nii et ma hoian väga siiralt pöialt teades, et inimeste maitse, eriti veel idablokis, on nii teistsugune, et vahest kuulad laule ja mõtled - see ei saa tõsi olla. Kogu see Armeenia ja see kant ei ole väga meie muusika," rääkis Viinis elav ooperidiiva Annely Peebo TV3 "Seitsmestele uudistele".

"Raske on alati ennustada, aga Eesti laul on kindlasti parem kui Austria laul," tõdes Peebo.