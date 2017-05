Vanemaks saamine ei ole igaühe unistus ja põhjuseid sellest on isiklikust enesetundest kuni globaalse ülerahvastumiseni. Kõik ei peagi emaks-isaks saama ning need kuulsused on sama meelt, kirjutab ajakiri Marie Claire. Mõnedel neist on lastesaamise iga ka möödas ning nad ei kahetsenud seda kunagi, et järglasi ei saanud.

Renée Zellweger

(Vida Press)

Marisa Tomei