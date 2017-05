Täna toimub Euroklubis Iisraeli pidu, mida reklaamitakse peo peaesinejate Laura ja Koidu fotoga. Õnnetu juhuse läbi istub aga tuhandetel reklaamlipikutel trükiviga, kus Laura nime viimane täht on kaduma läinud.

Mart Normet ütles Õhtulehele, et Laura ja Koit jätavad aga Iisraeli peol esinemise ära, sest nad tahavad vaba õhtut, et end välja puhata. Eesti lauljad on Kiievis viibinud juba peaaegu nädala ning nende päevaplaanid olnud väga tihedad. Et olla neljapäeval supervormis, vajavad nad vaba aega ja puhkust.