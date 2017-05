Rootsi laulja Robin Bengtssoniga on laval neli tantsupoissi, kes on kõik vähemalt sama võluvad kui ta ise. Neile on lavale paigutatud ka jooksulinte meenutab konstruktsioon, kus poisid koreograafiat esitavad. Ilmselt võib öelda, et Rootsi poiss on ka kõige võrgutavam – pilgud, mida mees kaameratesse saadab, võtavad nii mõnegi põlvist nõrgaks. Varasemas proovis juhtus Robinil väike rõivaäpardus, kui tema püksid kubeme kohalt eriti hästi ei istunud, kuid tundub, et poolfinaaliks on see lahendatud.

Kõige noorem esineja

Maakera kuklapoolelt Austraaliast Kiievisse kohale lennanud Isaiah on võistluse noorim osaleja – ta on vaid 17aastane. Isaiah on pärit vaid 5000 elanikuga kohast nimega Moama, mis asub pisut väljas Austraalia linnast Melbourne’ist. Pole just päris see koht, kust võiks loota leida superstaari? Siiski võitis Isaiah Austraalia „X-Faktori“ ja tema debüütsingel „It’s Gotta Be You“ jõudis üle maailma edetabelitesse. Isaiah on ühtlasi ka esimene põliselanik, kes Austraaliat esindab.

(Thomas Hanses/EBU)

Kõige madalam hääl

Konkurentsitult kõige madalama häälega laulja esimeses poolfinaalis on Belgia esindaja Blanche, kes võistleb looga „City Lights“. Naine on laval üksi, mustas, ning tema hääl kõlab justkui tõrrepõhjast. Tundub lausa võimatu, et üks naine nii madalalt laulda suudab. Lugu „City Lights“ ei kirjutatud tegelikult üldse Eurovisioniks – see pidi olema lihtsalt üks neli minutit pikk lugu.

(Thomas Hanses/EBU)

Kõige värvikam tüüp

Montenegro esindajal Slavko Kalezicil on üle tagumiku ulatuv punupats, mida ta piitsa kombel laval ringi vehib. Natuke meenutab mees Austria Eurovisioni võitjat, habemega naist Conchita Wursti. Lisaks patsiga vehkimisele on laval ka kostüümidraama – esiti on Slavkol seljas väga lai ja suure slepiga seelik, mille ta ühel hetkel seljast tõmbab, paljastades sädelevad püksid. Lisaks kannab mees võrksärki. See kõik kokku annab üsna ekstravagantse tulemuse.

(Thomas Hanses/EBU)

Põnevaim dekoratsioon

Aserbaidžaani lauljatar Dihaj esiitab loo „Skeletons“ ning selle illustreerimiseks on temaga laval mustad seinad, millele kriidiga kirjutanud erinevad sõnad. Laval on temaga koos ka remondiredel, mille otsas istub hobusemaskiga tüüp. Mine tea, mida see kõik täpselt kokku tähistab, kuid põnev on küll. Ühel hetkel langevad seinad ning välja ilmuvad mustades mantlites taustalauljad, kelle selgadele Dihaj kriidiga riste joonistab.

(Andres Putting/EBU)

Kõige minimalistlikum esitus

Eurolaval on tänavu veel üks patsiga poiss, kuid tema on Montenegro esindajast ikka kordades ja kordades tagasihoidlikum. Portugali laulja Salvador Sobral jõudis Kiievisse üsna hilja, sest tal olid terviseprobleemid. Proovides asendas meest tema õde Luisa. Salvadori esitus on tõeliselt tagasihoidlik – mees ei laula isegi mitte suurel eurolaval, vaid publiku seas oleval väiksemal lavakesel. Tema loo „Amar Pelos Dois“ autor on mehe õde Luisa. Tundub, et rahvale läheb Salvador vägagi peale – pressikeskus plaksutas ja hõikus tema proovi järel maruliselt.

Luisa (Andres Putting/EBU)

Salvador punasel vaibal (Andres Putting/EBU)

Julgeim lõhik

Siinkohal võistleb kaks lauljatari – Kreeka Demy ning Poola Kasia Mos. Demy kannab laval nahatooni pikkade varrukatega maani kleiti, millel on puusani ulatuv lõhik. Demy sätib laulu ajalgi kleiti nii, et jalg ikka puusani lõhikust väljas oleks. Üsna paljastav, kuid samal ajal ka väga kattev. Poolatar Kasia kleidil on samuti puusani lõhik, kust ta jalga välgutab, ent tema kleidil on lisaks puusadel ka väljalõiked ning üsnagi paljastav dekoltee, seega paljastavaima kostüümi auhind läheb poolatarile.

Kreeka (Andres Putting/EBU)

Poola (Andres Putting/EBU)

Ägedaim pillimees

Moldovat esindava ansamblil Sunstroke Project on vaieldamatult ägedaim pillimees – nende saksofonimängija Sergei Stepanov sai maailmakuulsaks pärast 2010. aasta võistlust, kui video tema saksofonimängust läks viraalseks. Sergeist sai Youtube’i sensatsioon ning mees sai külge hüüdnime Epic Sax Guy ehk eepiline saksofonimees. Tänaseks on seda videot vaadatud miljoneid kordi.

(Andres Putting/EBU)

Vingeim dekoltee

Suurima dekoltee auhinna võidab ilmselt Islandi lauljatar Svala, kes kannab laval üldiselt üsna katvat kostüümi – valgest pükskostüümis ja lehvivast keebist koosnev kehakate varjab kõik randmetest pahkluudeni. Dekoltee on kostüümil aga üsna julgelt välja lõigatud ja võib lausa hakata muretsema, ega Svala rinnad sealt välja ei vupsa. Loodame, et seda siiski maailma suurimas telesaates ei juhtu.

(Andres Putting/EBU)

Kõige kirjum lava