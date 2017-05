Prantsusmaa presidendiks valitud Emmanuel Macron astub ametisse pühapäeval, 14. mail, ja temast saab Euroopa Liidu kõige suurema võimuga riigijuht.

Pühapäeval korraldatud presidendivalimiste teises voorus kogus paremliberaal Emmanuel Macron 66,1%, tema vastaskandidaat paremäärmuslikust Rahvusrindest Marine Le Pen 33,9% valijate häältest. Esimapilgul tundub Macroni võit mäekõrgune, kuid Marine Le Penile andis hääle koguni 11,5 miljonit valijat.

Võrreldes 2002. aastaga, kui presidendivalimiste teise vooru jõudis Marine Le Peni isa Jean-Marine Le Pen, on Rahvusrinde toetajate arv kasvanud kaks korda. See tähendab, et Prantsusmaa ajaloo noorimal presidendil lasub tohutu koormus. Kui Macron peaks riigijuhina läbi kukkuma, siis ei ole välistatud, et järgmistel valimistel viie aasta pärast võidab Marine Le Pen.