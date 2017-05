Uurimise ajal toimunud ülekuulamistel tunnistas üks endine õpilane, et aastatel 2004–2012 koolis töötanud nunn Kosaka Kumiko aitas preestreid seksiohvrite valimisel.

Tunnistaja sõnul rõhutasid preestrid alati, et tegemist on mänguga. Tegelikult tähendas see mäng aga oraalseksi või nii anaalset kui ka vaginaalset vägistamist, mis sageli tõi kaasa verejooksu.

Tihti toimusid vägistamised kooli kabelis Püha Neitsi Maria pildi all. Ühe vahistatud preestri toast leiti läbi­otsimisel 30 000 euro väärtuses pornoajakirju.