Helsingin Sanomat kirjutab, et Pitkäste perekonna sõbrad ja lähedased on isa, ema ja kahe tütre pärast rohkem mures. Samas on üsna kindel, et pere sotsiaalmeediasõnumeid loetakse ning väga tõsistest probleemidest nad ehk rääkida ei julgegi.

Pasi Pitkänen kolis tööalastel põhjustel perega Pyongyangi eelmise aasta sügisel. Seal elavad nad korteris, mis asub ainult välismaalastele mõeldud elamurajoonis. Kohalikega sõbraks saamine on neile keelatud - ja vastupidi. Niisama võõrastega võib tänaval korraks juttu ajada küll ja põhjakorealastele meeldivad väga soomlaste lapsed, kes saavad tihti pai.

Skype'i teel peetud vestluses kiidab pereisa, et Pyongyang on lastesõbralik linn ning et nende elu on muidu igati kenasti läinud. Siinkohal ei maksa aga unustada, et pere suhtlust välismaailmaga, mis toimub peamiselt Skype'i vahendusel, kuulatakse tõenäoliselt pealt. Väga karmilt lajatamine ja kritiseerimine võib tuua kaasa veelgi rohkem probleeme. Muide, hr Pitkänen läks Põhja-Koreasse, et harida kohalikke kartulikasvatamise ja kartuli heade omaduste osas.

Välismaalane tohib eraklikus diktaatorriigis viibida viisa alusel vaid kolm kuud. Siis peab ta taotlema viisat, mille alusel lahkuda, et siis taotleda uut viisat, et uuesti tagasi tulla. Absurdne, kuid nii see on.