Sellist kollektiivset kergendusohet, kui oli Prantsusmaa äsjaste presidendivalimiste tulemuste selgudes, pole olnud Brexiti ja Donald Trumpi USA presidendiks saamise šokist saati. Kuid liiga lihtne oleks leppida tõdemusega, et Emmanuel Macroni tõusuga Prantsusmaa riigipeaks oleks kogu Euroopa saatus automaatselt päästetud, kuigi nii Euroopa kui ka Eesti liidrite juubeldustest selline mulje jääb.

Tegelikult on Macron poliitikas sama tundmatu suurus nagu oli Trump mitte ainult ametisse astudes vaid ka seniajani. Macron valiti parema puudusel – mitte sellepärast, et ta oleks olnud parim, vaid tundus kahest teise vooru jõudnud kehvast parim.

Nii võib tinglikult öelda, et Prantsusmaa sai endale oma Kersti Kaljulaidi, kellest rahvas ei teadnud hiljutise ajani peaaegu midagi. Erinevus on vaid selles, et kui meil vormistas valimistulemuse riigikogus ära valimiskogu läbikukkumisest ehmatanud poliitiline eliit, siis Prantsusmaal langetas valiku kahes voorus ikkagi rahvas.