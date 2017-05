Möödunud nädalal põrutas Vene välisminister Sergei Lavrov Helsingisse. Bojaarlikult, otseteed Eesti õhuruumi kaudu. Mõistagi ei hakanud isake piiriületuseks luba taotlema. Et kärbsed ei köhiks, lülitati pardal välja ka raadioside.

Aastas lendab Eesti piiride lähistel Läänemere piirkonnas tuhatkond Venemaa lennukit. Neist eksib hea tava vastu vaid mõni üksik piloot või õukondlane. Pole juhus, et läänelike põhimõtete vastu eksiti just Soome visiidi ajal. Nurga lõikamisega võideti vähe, kuid signaal anti sellega tugev.

Põhjanaabrite radarid püüdsid signaali kinni ja edastasid selle siis diplomaatilisse keelde tõlgituna Euroopale. Paar päeva pärast Lavrovi külaskäiku teatas Eduskunta kaitsekomisjoni esimees Ilkka Kanerva, et konflikti korral Soome Baltikumi sõjaliselt ei sekku. See on tema sõnul Soome poliiteliidi üldine seisukoht.

Elagu Urho Kaleva Kekkonen ning suure Venemaa ja väikese Soome vääramatu sõprus!

Kaitseminister Margus Tsahkna postitas sotsiaalmeedias Kanerva avalduse peale siiski kommentaari, milles lubas, et Eesti ja NATO tulevad kindlasti appi, kui põhjanaabrit ähvardab oht.