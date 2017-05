9. mail, mil Venemaa tähistab võidupüha ning Moskva Punasel väljakul peetakse suurt paraadi, hajutavad Venemaa kosmoseõhujõudude lennukid Moskva oblasti kohalt pilvi.

Ilmaprognoosi järgi on 9. mail Moskva kandis oodata vihmast ja lörtsist ilma ühes ägedate tuulehoogudega. Pilvede hajutamisega on tegevad üheksa lennukit An-12 ja An-26 ning need alustavad lende 9. mail kell 00.00, vahendas Interfax Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi teadet.

Pilvetõrjeks kasutatavate lennukite lastiks on erilised reagendid, mis kutsuvad esile sademed Moskvast kaugemal. Eelnevalt tegid piloodid ja insenerid läbi erilise teoreetilise ettevalmistuse, märgiti ministeeriumist. Pilvede hajutamine toimub 3000 kuni 8000 meetri kõrgusel.