Kuigi inimesed hindavad juba ma võimalusi üsna realistlikult, tasuks sellegipoolest enne laenukohustuste võtmist mõelda ka riskidele ja juba eos end nende vastu kaitsta. Laen on pikaajaline kohustus ning iga inimese jaoks on oluline, et võetud laen ei jääks iseendale või lähedastele koormaks.

Enne laenuvõtmist tasuks endalt kindlasti küsida, kas on piisavalt sääste, et raskemad ajad üle elada? Optimaalse laenukoormuse valimisel tuleks kindlasti arvestada ka säästmise võimalusega – peale laenumaksete tasumist peaks kontole jääma piisavalt raha, et saaks midagigi kõrvale panna. Kusjuures, summad ei pea olema üldse väga suured, oluline on regulaarsus ja säästmisharjumuse tekkimine.

2. Kas mu haiguse või töökaotuse korral saab pere hakkama?

Kui sääste pole ja ei ole ka võimalik vajaliku puhvri tekitamiseks piisavalt kõrvale panna, siis võiks kindlasti mõelda laenumaksekindlustusele, mis võimaldab kindlustada oma igakuised laenumaksed, kui nende tagasimaksmine on haiguse, töökaotuse või töövõimetuse tõttu raskendatud.

Kõige enam puudutas mullu laenumaksekindlustuse võtnud inimesi töökaotus - 76% kahjujuhtumitest oli seotud just töötuks jäämisega. Töötuse juhtumiks oli põhiliselt koondamine, kas ettevõtte ümberstruktureerimise, töömahtude vähenemise või ettevõtte likvideerimise tõttu.

Haigestumise korral maksab kindlustus hüvitist, kui haiguslehele tuleb jääda kauemaks kui 30 päeva ning juhul, kui vajatakse pikaajalist ravi tõsise haiguse, õnnetusjuhtumi või muu tervisehäire tõttu.

Keskmiselt tehti eelmisel aastal 6 töötuse ja töövõimetuse seotud väljamakset päevas (kokku 1164 juhtumit), kokku summas ca 1 miljon eurot.

3. Kas võib juhtuda, et pere jääb kodust ilma?

Kui tekivad tõsised makseraskused ja laenukohustust ei ole enam võimalik täita, siis võidakse laenu tagatiseks olev kinnisvara võõrandada – see on muidugi kõige äärmuslikum näide, kuid suure kohustuse võtmisel on oluline mõelda ka mustemate stsenaariumide peale.