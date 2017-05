Tänane “Kuuuurija” käsitleb teemat, kuidas vahel on tarvis aega või mõnikord lausa pikki aastaid ja üsnagi absurdset probleemi, et pinnale kerkiks üks vana unustuste hõlma vajunud lugu, mille asjaosalised ise ilmselt arvasid, et see ei tulegi kunagi päevavalgele. Kuidas susserdasid Pirital kalli kinnistu endale Aare Kööp ning Janika Veski?



“Kuuuurijale” tuli kaebama üks Tallinna proua, probleem oli naabri kasvuhoones. Lähemal uurimisel avastas “Kuuuurija” hoopiski suurema kelmustüki. Uskumatusse skeemi on segatud ka tuntud purjetaja Aare Kööp ning mis on veel üllatavam - looga on seotud ka ka kloorijoogi MMSi maaletooja Janika Veski!

Saate teises pooles läheb “Kuuuurija” tuntud Vene lauljatari Valeria kontserdile. Vaatame, kes on tema andunud Eesti fännid. Muuhulgas tuleb ka välja see, et Valeria on suur Putini fänn ja Lätis on tal sissesõidukeeld!



“Kuuuurija” täna kell 20.00 TV3s!