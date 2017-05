"Naised, kes ei nuta" paarisuhetest: isa, kus sa nii kaua oled olnud? ()

Millised on probleemid, mis vaevavad nii paljusid Eesti peresid, et lahutuste statistika võtab sõnatuks? Kas sügavas kriisis olevat suhet on veel võimalik päästa? Kuidas tuleb toime lastest ja vanavanematest koosnev pere? Kas kvaliteetne nõustamine ja terapeudi külastamine võib ära jääda ka rahapuudusel? Nende tõsiste küsimuste üle arutlevad Tallinna perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask, pereterapeut Küllike Lillestik ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.

"Lahku lähevad mees ja naine. Mitte ema ja isa," toonitab pereterapeut Küllike Lillestik lastele mõeldes. Ning arutleb, et sageli leitakse teineteist internetist ega kujutata ette, milliseks suhe reaalelus kujuneda võib.

"Tihti on mehed need, kes pärast lapse sündi lähedust tagasi soovivad. Kui küsida, millel te viimati kuskil koos käisite siis vahel neile ei meenugi..." paneb terapeut südamele.