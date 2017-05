Ajakirjanikud on Eurovisionil alati väga hinnas, sest nemad ju kajastavad võistlust absoluutselt igasse maailma nurka. Nii saavad ajakirjanikud igal aastal ka pressikoti, kus sees tavaliselt igasugu põnevat nänni leidub.

Kui muidu on pressikott olnud mitme sahtliga üleõlakott, kuhu mahub kõvasti asju, siis tänavu on see pisut tagasihoidlikum - riidest poekott Eurovisioni logoga. Mine tea, ehk on mood selline.

(Katharina Toomemets)

Samuti ei sisalda see suurt midagi - vaid käsiraamatut ajakirjanikele, üht suurt raamatut, kus sees iga võistleja kohta miskit kirjas ning valgete lehtedega märkmikku. Näiteks Viinis sisaldas pressikott isegi karbikest pisikesi salaamivorste. Varem on jagatud ka näiteks lehvikuid, Swarovski kristallidega harilikke pliiatseid ning Eurovisioni ajaloost rääkivaid raamatuid.

Pressikeskuses on igal ajakirjanikul oma pigeonhole ehk postkast, kuhu erinevate riikide esindajad oma promomaterjali poetavad. Seda tuleb agaralt tühjendada, sest sealt saab tavaliselt kõiksugu singleid, mida hea Eestisse kaasa tassida.